Мороз отступает, но холодным ветром сдувает: В Молдове теплеет до +3 градусов и зарядит дождь — погода перед Новым годом сошла с ума

В Кишиневе в субботу, 27 декабря днем ожидается около +2, но при силе ветра 56 км/час, ощущаться будет, как минус 4. Ночью ветер не стихнет, и температура воздуха будет ощущаться как минус 9, хотя в безветренных местах градусники могут показать около нуля.