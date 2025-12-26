Мороз отступает, но холодным ветром сдувает: В Молдове теплеет до +3 градусов и зарядит дождь — погода перед Новым годом сошла с ума

В Кишиневе в субботу, 27 декабря днем ожидается около +2, но при силе ветра 56 км/час, ощущаться будет, как минус 4. Ночью ветер не стихнет, и температура воздуха будет ощущаться как минус 9, хотя в безветренных местах градусники могут показать около нуля.
В прошлом году 27 декабря в столице было +1, а ночью минус 1 градус.
На юге Молдовы по прогнозам днём +3, ночью около 0.
На севере страны днем минус 2, ночью — минус 5 градусов. Облачно, ветер.
Но снежок-то порадовал…
Напомним, что в Молдове объявлен синоптики объявили «желтый код» метеоопасности, в связи с усилением ветра.
Как-то так с погодой.