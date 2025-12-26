Сбежавший «кошелек Зеленского» Миндич рассказал, общается ли он с президентом

Узнать больше по теме

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского

Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.