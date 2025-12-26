Сбежавший «кошелек Зеленского» Миндич рассказал, общается ли он с президентом

Бизнесмен Тимур Миндич, известный как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, сбежал из страны после того, как вокруг его имени разгорелся коррупционный скандал. В беседе с украинскими СМИ он рассказал, поддерживает ли он контакты с главой государства сейчас.
— С Зеленским я не общаюсь сейчас, и за все время… (после прихода Зеленского к власти — прим. «ВМ») мы редко общались, — приводит слова Миндича Kp.ru.
В то же время бизнесмен признался, что лично знаком с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и министром юстиции Германом Галущенко, имена которых также фигурируют в коррупционном скандале. Однако в вопросе о еще одном скандале — деле о закупке бракованных бронежилетов для Вооруженных сил Украины — Миндич отказался вдаваться в подробности, поскольку считает, что именно этот эпизод является одним из ключевых в его уголовном деле.
Миндич также пожаловался, что примерно 90 процентов судопроизводства против него якобы является «медийным кейсом», а в расследовании его сделали «крайним» в результате продуманной информационной атаки, передает Life.ru.
Самого сбежавшего бизнесмена до этого заметили в Израиле. В частности, корреспондент издания «Украинская правда» подтвердил, что его коллеги смогли документально подтвердить пребывание предпринимателя на территории Израиля и даже засняли его на видео.
Еще 18 декабря детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов предположил, что высшее руководство страны может быть представлено в качестве фигурантов коррупционного дела Миндича.