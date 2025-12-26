Выставки игрушек, квесты и мастер-классы. Какие мероприятия пройдут в Музее истории ВОВ в праздники

26 и 31 декабря 2025 года, а также 3 и 8 января в 11.00 и 15.00 пройдет новогодняя квест-программа «Партизанский подарок» (экспозиция музея). Кроме того, 6 января 2026 года с 11.00 до 14.00 пройдет мастер-класс по истории радио и азбуке Морзе (зал № 3 «Дорога войны»). На мастер-классе гости узнают о том, как развивалась радиосвязь, какие открытия сделали ее возможной, и как азбука Морзе стала одним из самых известных способов передачи секретных сообщений. В ходе мероприятия каждый сможет почувствовать себя настоящим связистом: попробовать расшифровать зашифрованное послание или, наоборот, самостоятельно зашифровать свое сообщение. -0-