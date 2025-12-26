Выставки игрушек, квесты и мастер-классы. Какие мероприятия пройдут в Музее истории ВОВ в праздники

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии празднования Нового года и Рождества Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны подготовил для взрослых и юных гостей ряд мероприятий. Об этом сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
С 23 декабря 2025 года по 14 января 2026-го (с 10.00 до 19.00) будет работать тематическая фотозона для посетителей «Игрушки, хранящие память» (возле пространства «Музей для детей»). Здесь и дети, и взрослые смогут окунуться в волшебство зимней сказки, запечатлеть неповторимые мгновения и сохранить их на память.
С 23 декабря по 31 декабря (кроме 29 декабря) и со 2 января по 14 января 2026 года будет организована выставка елочных ретро-игрушек «Путешествие елочной игрушки в истории» (возле пространства «Музей для детей»). Время проведения экскурсий: 10.00, 12.00, 16.00. На выставке представлены уникальные елочные игрушки разных эпох: стеклянные шары, декоративные украшения из дерева, ткани и металла, а также авторские изделия, выполненные мастерами прошлого века. Каждая игрушка хранит свою историю, тепло и уют тех времен, напоминая о семейных праздниках и традициях, передаваемых из поколения в поколение.
С 24 декабря 2025 года по 14 января 2026-го (кроме 1 и 6 января 2026 года) с 10.00 до 17.00 будет работать пространство «Музей для детей», где юные гости смогут не только весело провести время, но и проявить свои творческие способности. Для детей подготовлены разнообразные мастер-классы и увлекательные активности, которые подарят им незабываемые впечатления и помогут создать сувениры на память о волшебном времени.
26 и 31 декабря 2025 года, а также 3 и 8 января в 11.00 и 15.00 пройдет новогодняя квест-программа «Партизанский подарок» (экспозиция музея). Кроме того, 6 января 2026 года с 11.00 до 14.00 пройдет мастер-класс по истории радио и азбуке Морзе (зал № 3 «Дорога войны»). На мастер-классе гости узнают о том, как развивалась радиосвязь, какие открытия сделали ее возможной, и как азбука Морзе стала одним из самых известных способов передачи секретных сообщений. В ходе мероприятия каждый сможет почувствовать себя настоящим связистом: попробовать расшифровать зашифрованное послание или, наоборот, самостоятельно зашифровать свое сообщение.