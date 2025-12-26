Стало известно самое дорогое направление для российских туристов в 2025 году

Самыми дорогими направлениями для путешествий в 2025 году стали Сейшелы, Мальдивы и Куба. Об этом стало известно в пятницу, 26 декабря, из данных исследования аналитиков консьерж-сервиса по подбору туров и созданию индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.
Согласно информации аналитиков, средний чек на Сейшельских островах у россиян составил 896 тысяч рублей, а на Мальдивах — 718,5 тысячи рублей. На Кубе российские путешественники тратили в среднем 520 тысяч рублей.
Самой высокобюджетной поездкой стало путешествие в Индонезию за 21 миллион рублей — средняя стоимость по этому направлению обычно меньше в 53 раза. Другими дорогостоящими турами стало путешествие по Мальдивам за 7,8 миллиона рублей, тур в Турцию за 3,7 миллиона рублей и отдых на Сейшелах стоимостью 3,36 миллиона рублей, передает Lenta.ru.
В 2025 году самыми дорогими странами для поездок у россиян стали Колумбия, Мексика, Перу и Чили — отдых на двоих там мог стоить от 300 тысяч рублей. По словам заместителя директора по развитию авиарынка сервиса «Туту» Артема Кузьмина билеты туда-обратно в страны Латинской Америки обходятся в более чем 200 тысяч рублей.