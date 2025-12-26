Стало известно самое дорогое направление для российских туристов в 2025 году

В 2025 году самыми дорогими странами для поездок у россиян стали Колумбия, Мексика, Перу и Чили — отдых на двоих там мог стоить от 300 тысяч рублей. По словам заместителя директора по развитию авиарынка сервиса «Туту» Артема Кузьмина билеты туда-обратно в страны Латинской Америки обходятся в более чем 200 тысяч рублей.