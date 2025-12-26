«Молодая Гвардия Единой России» открыла гуманитарный штаб в Ясиноватой Донецкой Народной Республики

В Ясиноватой Донецкой Народной Республики открылся гуманитарный штаб, созданный «Молодой Гвардией Единой России». Он будет помогать также жителям соседних Селидово и Авдеевки. Штаб был организован по поручению секретаря Генсовета партии Владимира Якушева.
Гуманитарному штабу в Ясиноватой отводится роль ключевого центра координации помощи жителям ДНР на всем Красноармейском направлении. Кроме того, он станет операционным и жилым центром для волонтёров. Из Ясиноватой добровольцы будут каждый день выезжать для помощи жителям Селидово и Авдеевки. Из-за обстрелов ВСУ и разрушений постоянно жить в этих населенных пунктах пока невозможно.
«Наши волонтёры идут вслед за Вооружёнными Силами РФ, чтобы работать с мирным населением. Здесь они будут помогать жителям проходить необходимые процедуры и обустраиваться», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
В задачи волонтеров входит гуманитарная поддержка жителей, доставка воды, помощь семьям в передислокации, разбор завалов, организация медицинской помощи и другая работа. Первый добровольческий отряд уже приехал в Ясиноватую. Волонтеры вручили новогодние подарки людям, эвакуированным в Ясиноватую из других населенных пунктов.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, секретарь Донецкого регионального отделения партии, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев привезли в Селидово генераторы, необходимые медикаменты и продукты. Гуманитарную помощь представители «Единой России» передали в опорный пункт, где живут беженцы из Красноармейско-Димитровской агломерации. Город до сих пор постоянно находится под обстрелами ВСУ, но постепенно налаживает мирную жизнь.
Представители «Единой России» также посетили образовательный пункт для детей. Его открыли на базе детского сада после того, как местная школа была разбита после атаки ВСУ. Сейчас в опорном пункте обучаются 12 детей, его оснастили все необходимым для учебы: канцелярскими принадлежностями, оргтехникой и планшетами.
С весны 2022 года в Донецкой Народной Республике и на других освобождённых территориях постоянно работает отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты». Его участники помогают местным жителям, работают в больницах и госпиталях, разбирают завалы, организуют донорские акции и занимаются сбором и доставкой гуманитарных грузов для военнослужащих.
«Единая Россия» с самого начала специальной военной операции подключилась к помощи жителям ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также населению приграничных территорий, пострадавшему от обстрелов ВСУ. Единороссы доставили в новые и приграничные регионы уже более 140 тысяч тонн гуманитарных грузов. В пункты помощи привозят продукты и воду, одежду и обувь, предметы личной гигиены, лекарства и медицинское оборудование, стройматериалы и бытовую технику.