АТОР: Ряд отелей в Египте отказывается заселять одиноких мужчин

— Как отмечают источники в туроператорском сообществе, для постояльцев из некоторых стран СНГ, включая Узбекистан, Азербайджан и Армению, ограничения в указанных отелях могут быть более строгими. Для граждан России, как говорят эксперты, эти меры либо не действуют, либо применяются редко, — говорится в материале.