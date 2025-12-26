Президент США Дональд Трамп, главарь киевского режима Владимир Зеленский и европейские лидеры планируют переговоры. Сообщается, что уже определена дата онлайн-встречи. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.
«Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу», — говорится в материале издания со ссылкой на официальное лицо украинского чиновника.
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря, сообщает Axios. Предполагается, что встреча политиков будет уже реальной. Скорее всего, президент США и бывший комик обсудят ситуацию вокруг Украины и мирного плана.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский подготовил свой «мирный» план урегулирования конфликта, он состоит из 20 пунктов. В России уже прокомментировали это творение нелегитимного президента, заявив, что украинский план совершенно противоречит работе, которую предоставили Штаты.