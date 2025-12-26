Названа дата возможных переговоров Зеленского с Трампом и лидерами ЕС

Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря, сообщает Axios. Предполагается, что встреча политиков будет уже реальной. Скорее всего, президент США и бывший комик обсудят ситуацию вокруг Украины и мирного плана.