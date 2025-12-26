Axios: Зеленский готов вынести на референдум мирный план при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум мирный план, состоящий из 20 пунктов, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в Axios.
— Американская сторона рассматривает готовность Зеленского провести референдум и отказ от территориальных уступок как важный шаг вперед, — говорится в материале.
По словам Зеленского, соответствующее решение повлечет за собой серьезные политические, логистические и связанные с безопасностью проблемы. В связи с этим украинский лидер считает, что 60-дневное прекращение огня для организации и проведения референдума — это «минимальный срок», передает Axios.
Также стало известно, что президент США Дональд Трамп, его украинский коллега, а также ряд европейских лидеров намерены провести онлайн-встречу по вопросу конфликта на Украине 27 декабря.
24 декабря Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, среди которых подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, а также мониторинг на линии соприкосновения, гарантии безопасности.