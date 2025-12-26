В МВД напомнили о новых правилах пересечения границы РФ для детей

Въезд в Россию и выезд детей из страны будут возможны только по загранпаспорту с конца января, напомнили в миграционной службе МВД.
«С 20 января 2026 года начнут действовать новые правила пересечения государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними россиянами. С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту», — сказано в публикации.
Уточняется, что свидетельство о рождении исключается из списка документов, по которым несовершеннолетние россияне могут пересекать границу.
При этом дети старше 14 лет и совершеннолетние россияне могут как и раньше въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту РФ.
Ранее в МВД напомнили, какие реквизиты карты нельзя сообщать третьим лицам.