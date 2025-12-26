Росгвардия рассказала об уловке квартирных воров в преддверии Нового года

Квартирные воры могут использовать мешки с мусором, нитки на двери и деревья у окон, чтобы наблюдать за жильем потенциальных жертв. Об этом рассказал начальник управления вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии Александр Романенко.
— Если мы говорим о квартире, то бывает, что преступники кладут мешочек с мусором и наблюдают за ним. Если человек заходит и выходит, он обязательно его уберет. А если этот мешочек находится там на протяжении нескольких дней, то они делают определенные выводы, — пояснил правоохранитель на брифинге, посвященном безопасности в период новогодних праздников.
Он добавил, что злоумышленники могут привязывать к двери нитки, чтобы понять, открывалась ли она, а также способны использовать внешние факторы, такие как балконы, козырьки зданий и деревья, расположенные рядом с окнами.
Романенко посоветовал просить соседей или родственников приглядывать за квартирой и в подозрительных случаях своевременно реагировали, передает РИА Новости.
24 декабря трое мужчин вскрыли квартиру москвички на Алтуфьевском шоссе и вынесли оттуда ювелирные украшения и сейф с деньгами. Сумма причиненного ими ущерба превысила миллион рублей. Злоумышленников задержали на территории Москвы и Московской области.