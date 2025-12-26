Ричмонд
В Уфе тракторист семь лет рисует на снегу сердца для студентов

Тракторист из Уфы Амир семь лет рисует на снегу сердца для студентов УУНиТ.

Источник: Аргументы и факты

В столице Башкортостана тракторист Амир семь лет рисует на снегу сердца для студентов и преподавателей Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ). Об этом со ссылкой на вуз пишет Telegram-канал UTV.

Семь лет назад житель Уфы впервые изобразил узоры на снегу при помощи самоходной машины. Так он хотел поднять настроение проживающим в общежитии студентам. Традиция укоренилась, и мужчина стал рисовать сердце на снегу каждый год.

«Хотел для души, чтоб людям прекрасно было», — поделился уфимец.

Ранее aif.ru писал о дворнике-художнике из Удмуртии Семёне Бухарине, который прославился благодаря своим снежным картинам.