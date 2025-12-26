Работавший с Соловьевым блогер «Ай, как просто!» похвалил Юрия Дудя*

Блогер Стас Васильев, известный под ником «Ай, как просто!», который ранее работал на канале «Соловьев Live», назвал журналиста и блогера Юрия Дудя* самым выдающимся интервьюером в интернете. С таким мнением он выступил в видео для проекта Metametrica на Rutube.
— Я Юрия Дудя* очень хвалю, каждое его интервью. Юрий Дудь* — это лучший интервьюер вообще, наверно, интернета. Потому что … пойти к Юрию Дудю* стало чем-то престижным, — отметил Васильев.
Кроме того, он отметил, что благодаря своим интервью с людьми, выступающими против России, Дудь*, напротив, внес значительный вклад в пророссийскую пропаганду, превосходя по эффективности некоторые телеканалы страны.
Тем временем против Дудя* возбудили уголовное дело из-за того, что он дважды в течение года опубликовал материалы без специальной плашки. В середине сентября 2025-го прокуратура утвердила обвинительное заключение. Затем Дудя* заочно осудили на один год и 10 месяцев за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.