Работавший с Соловьевым блогер «Ай, как просто!» похвалил Юрия Дудя*

Тем временем против Дудя* возбудили уголовное дело из-за того, что он дважды в течение года опубликовал материалы без специальной плашки. В середине сентября 2025-го прокуратура утвердила обвинительное заключение. Затем Дудя* заочно осудили на один год и 10 месяцев за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.