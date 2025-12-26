Новый виток коррупционного скандала на Украине: дело на миллион долларов

Деньги должны были передаваться через банковские ячейки тремя траншами: 100 тысяч долларов до конкурса, 400 тысяч за подписание договора на строительство и 800 тысяч после завершения первой очереди. Застройщик попросил уменьшить сумму до 1 млн долларов, экс-чиновник согласился. Но как только был переведен первый транш, коррупционера взяли с поличным.