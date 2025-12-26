Новый виток коррупционного скандала на Украине: дело на миллион долларов

Стали известны подробности еще одного коррупционного скандала на Украине. Речь идет об откате в Минобороны Украины миллиона долларов. Бывший глава центрального управления Минобороны Украины вымогал 1,3 млн долларов у застройщика за победу в тендере на жильё для ВСУ в Киеве. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
«Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений министерства обороны Украины предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева. За свои “услуги” он попросил 1,3 миллиона долларов», — говорится в сообщении от антикоррупционного ведомства.
Деньги должны были передаваться через банковские ячейки тремя траншами: 100 тысяч долларов до конкурса, 400 тысяч за подписание договора на строительство и 800 тысяч после завершения первой очереди. Застройщик попросил уменьшить сумму до 1 млн долларов, экс-чиновник согласился. Но как только был переведен первый транш, коррупционера взяли с поличным.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине набирает обороты коррупционный скандал. В деле о взятках фигурирует даже имя нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.