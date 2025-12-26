Стало известно, как гонконгский грипп сказывается на слухе

Гонконгский грипп может вызывать ухудшение слуха. Чаще всего речь идет об обратимых осложнениях, однако, иногда могут проявиться и более серьезные нарушения, об этом aif.ru сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
— К потере слуха после перенесенного гриппа приводит отит — это когда вирус вызывает воспаление и отёк в среднем ухе или канале, соединяющем ухо с носоглоткой. При правильном лечении это полностью обратимо. Редкий случай — неврит слухового нерва. Вирус или воспаление могут повредить сам нерв. Восстановление слуха после такого осложнения может быть неполным, — объяснил доктор.
При этом, медик подчеркнул, что для гриппа гораздо более типичны другие осложнения: пневмония, поражение сердца, нервной системы.
Ранее «Москва 24» рассказала, что эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом превышен уже в 26 регионах России. Лучшими мерами по борьбе с гонконгским гриппом являются ношение защитных масок, избегание массовых скоплений людей, а также тщательное мытье рук.