Стало известно, как гонконгский грипп сказывается на слухе

— К потере слуха после перенесенного гриппа приводит отит — это когда вирус вызывает воспаление и отёк в среднем ухе или канале, соединяющем ухо с носоглоткой. При правильном лечении это полностью обратимо. Редкий случай — неврит слухового нерва. Вирус или воспаление могут повредить сам нерв. Восстановление слуха после такого осложнения может быть неполным, — объяснил доктор.