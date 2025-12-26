Назван самый тревожный российский город

По итогам 2025 года Санкт-Петербург занял первое место по уровню тревожности среди жителей из всех российских городов. Об этом стало известно в пятницу, 26 декабря, из исследования КРОС «Национальный индекс тревожности россиян».
По данным экспертов, в текущем году индекс тревожности в Петербурге возрос почти втрое и достиг рекордных значений, благодаря чему город впервые за шесть лет обошел Москву по этому показателю.
Специалисты связали такую динамику с ухудшением экономической ситуации, ускорением инфляции, подорожанием стоимости топлива и такси, а также со снижением доступности ипотеки. Кроме того, на рост тревожности петербуржцев повлияли перебои с мобильным интернетом, замедление работы мессенджеров и учащение случаев мошенничества на вторичном рынке жилья.
Вторую строчку в рейтинге самых тревожных городов заняла Москва, где уровень тревожности за год снизился на 20 процентов. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край — там показатель увеличился вдвое, передает Aif.ru.
Аналитики Русской школы управления выяснили, что в конце года симптомы выгорания испытывают 48 процентов респондентов. Кроме того, 68 процентов участников опроса рассказали о постоянном чувстве усталости.