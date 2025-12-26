Командир ВСУ назвал причины потери штаба в Гуляйполе

25 декабря общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что бойцы Вооруженных сил России заняли штаб батальона 106-й украинской бригады в Гуляйполе. Им достался и флаг батальона, который висел в кабинете командира. На опубликованных кадрах видно, как солдаты изучают оборудование, которое в спешке бросил противник.