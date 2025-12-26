Ричмонд
Командир ВСУ назвал причины потери штаба в Гуляйполе

— Командный пункт ВСУ в Гуляйполе покинули без боя из-за паники личного состава и халатных действий командиров, — приводит его слова «Российская газета».

25 декабря общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что бойцы Вооруженных сил России заняли штаб батальона 106-й украинской бригады в Гуляйполе. Им достался и флаг батальона, который висел в кабинете командира. На опубликованных кадрах видно, как солдаты изучают оборудование, которое в спешке бросил противник.

В районе города бойцам также удалось уничтожить подземные бетонные укрепления бойцов ВСУ. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, освобождение Гуляйполя продолжается. Город является важным укрепленным районом и транспортным узлом украинской армии.