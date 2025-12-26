В Росгвардии рассказали о необычных уловках квартирных воров

Начальник управления вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии Александр Романенко рассказал об уловках, используемых квартирными ворами для наблюдения за жильем своих потенциальных жертв.
По его словам, воры для этих целей могут использовать мешки с мусором, нитки и деревья у окон.
«Если мы говорим о квартире, то бывает, что преступники кладут мешочек с мусором и наблюдают за ним. Если человек заходит и выходит, он обязательно уберет мешочек. А если пакет с мусором находится там на протяжении нескольких дней, то они делают определенные выводы», — рассказал Романенко об одной из уловок воров в ходе брифинга, посвященного безопасности в период новогодних праздников.
Также домушники привязывают ниточки к двери, чтобы понять, открывалась она или нет. Нередко для наблюдений используются балконы, деревья под окнами и козырьки зданий.
Романенко рекомендовал просить соседей или родственников приглядывать за квартирой. Он также посоветовал поставить недвижимость и транспортные средства под техническую охрану Росгвардии.
