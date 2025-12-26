В Росгвардии рассказали о необычных уловках квартирных воров

«Если мы говорим о квартире, то бывает, что преступники кладут мешочек с мусором и наблюдают за ним. Если человек заходит и выходит, он обязательно уберет мешочек. А если пакет с мусором находится там на протяжении нескольких дней, то они делают определенные выводы», — рассказал Романенко об одной из уловок воров в ходе брифинга, посвященного безопасности в период новогодних праздников.