Названы рабочие способы быстро справиться с тревогой

Тревога часто проявляется во время дедлайнов, поэтому в конце года столкнуться с этим неприятным чувством могут многие. Как быстро и эффективно справиться с тревогой, рассказала aif.ru психолог Алена Никольская.
— Техника дыхания по квадрату хорошо успокаивает и отвлекает. Нужно вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть и снова задержать дыхание. Каждое из этих действий выполняйте на 4 счета, — посоветовала эксперт.
Психолог также рекомендовала сместить фокус с негатива на позитив, использовав технику благодарности. Для этого нужно вспомнить о приятных вещах и поблагодарить мир за них.
Кстати, популярные техники визуализации, такие как создание карт желаний, могут нанести серьёзный вред психическому здоровью, вызвав стресс и невроз. По мнению экспертов, человек начинает чрезмерно фокусироваться на отдалённых целях, переставая ценить настоящее, что ведёт к снижению удовлетворённости жизнью. Постоянное сравнение своих достижений с идеализированными картинками усиливает тревожность, передает Life.ru.