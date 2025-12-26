Стало известно, что Евросоюз пообещал предоставить главарю киевского режима Владимиру Зеленскому уже в январе 2026 года. Свидетелями этого обещания стали десятки стран. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Речь идет о гарантиях безопасности, которые хотят предоставить Киеву.
«Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы так называемая коалиция желающих завершила согласование деталей поддержки Украины в следующем месяце. Ожидается, что гарантии будут урегулированы оперативно, что даст Украине четкое представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка», — говорится в материале.
Десятки стран, включая Францию и Великобританию, в течение нескольких месяцев готовили гарантии безопасности для Киева.
В понедельник, 15 декабря, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о гарантиях безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва и Вашингтон договорились о возвращении Украины к внеблоковым нейтральным основам.