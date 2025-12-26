Стало известно, что Евросоюз пообещал предоставить главарю киевского режима Владимиру Зеленскому уже в январе 2026 года. Свидетелями этого обещания стали десятки стран. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Речь идет о гарантиях безопасности, которые хотят предоставить Киеву.