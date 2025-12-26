Лыжник Большунов снялся с этапа Кубка России

22 ноября в СМИ появилась информация о том, что бывшему капитану московского клуба ЦСКА и сборной России по футболу Евгению Алдонину диагностировали рак желудка. По словам журналиста Дмитрия Шнякина, спортсмен выразил надежду на выздоровление и поблагодарил за поддержку.