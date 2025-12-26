Лыжник Большунов снялся с этапа Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выступит на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам из-за болезни. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.
Пятый этап Кубка России начнется 27 декабря в Кирово-Чепецке.
— Александр пропустит этап из-за болезни, он дома. Сложно сказать, сколько потребуется времени на восстановление, он не робот, запрограммировать невозможно, — подчеркнул Бородавко в беседе с ТАСС.
4 июля руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов столкнулся с серьезными проблемами, связанными со спиной. По ее словам, спортсмен «немножко переоценил» свои возможности все время находиться с семьей.
3 декабря 2024 года Вяльбе сообщила, что Александр Большунов отправился в Москву для проведения дополнительных медицинских обследований.
