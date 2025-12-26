Мужчина с ножом ранил трех женщин в парижском метро

Во Франции в парижском метро мужчина с ножом напал на людей. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщает газета Le Parisien.
По имеющимся данным, три женщины получили ранения. Нападавший скрылся с места инцидента, пострадавшим была оперативно оказана первая помощь.
На данный момент неизвестно, насколько серьезны травмы жертв и какие мотивы были у злоумышленника, говорится в материале.
В этот же день еще один инцидент произошел в Японии. На заводе Yokohama Rubber Mishima вооруженный катаной мужчина напал на сотрудников предприятия. Следствие установило, что 38-летний Масаки Кояма использовал не только холодное оружие. Предположительно, при себе у него была серная кислота, которой он обливал пострадавших.
В ноябре мигрант из Сирии перерезал горло испанскому туристу у мемориала жертвам холокоста в Берлине. Пострадавший успел выбежать за пределы мемориального комплекса. Несмотря на это, чуть позже он потерял сознание и скончался от травм. В ходе судебного заседания выяснилось, что преступник является сторонником ИГИЛ*. Он планировал напасть на представителя иудейской веры.
