Россиянам рассказали о новых правилах пересечения границ детьми

МВД: выезд детей за границу в 2026 году будет возможен по загранпаспорту.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали об изменениях в правилах пересечении границ детьми. Изменения вступают в силу с 2026 года. С конца следующего месяца несовершеннолетние смогут въезжать в Россию и выезжать из нее только по загранпаспорту. Об этом рассказали в миграционной службе МВД.

«С 20 января 2026 года начнут действовать новые правила пересечения государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними россиянами», — говорится в сообщении от ведомства.

С этой даты въезд в страну по свидетельству о рождении запрещен. Дети старше 14 и совершеннолетние россияне могут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту. В ведомстве посоветовали оформить загранпаспорт ребенку заранее, чтобы избежать проблем с выездом в запланированное время.

Ранее KP.RU сообщил, что в трех государствах ЕС прекратят действовать загранпаспорта россиян старого образца. Речь идет о Польше, Румынии и ФРГ.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
