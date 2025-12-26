Россиянам рассказали о новых правилах пересечения границ детьми

Россиянам рассказали об изменениях в правилах пересечении границ детьми. Изменения вступают в силу с 2026 года. С конца следующего месяца несовершеннолетние смогут въезжать в Россию и выезжать из нее только по загранпаспорту. Об этом рассказали в миграционной службе МВД.
«С 20 января 2026 года начнут действовать новые правила пересечения государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними россиянами», — говорится в сообщении от ведомства.
С этой даты въезд в страну по свидетельству о рождении запрещен. Дети старше 14 и совершеннолетние россияне могут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту. В ведомстве посоветовали оформить загранпаспорт ребенку заранее, чтобы избежать проблем с выездом в запланированное время.
Ранее KP.RU сообщил, что в трех государствах ЕС прекратят действовать загранпаспорта россиян старого образца. Речь идет о Польше, Румынии и ФРГ.