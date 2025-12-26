Axios: США предложили Зеленскому заключить договоренность на 15 лет

В тот же день Зеленский выразил готовность вынести на референдум мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 20 пунктов, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней. По его словам, это решение приведет к серьезным политическим, логистическим и связанным с безопасностью проблемам.