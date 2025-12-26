Axios: США предложили Зеленскому заключить договоренность на 15 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США в рамках предложений по урегулированию конфликта с Россией предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил портал Axios.
— США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено, — говорится в материале.
Кроме того, лидер киевского режима заявил, что хочет заключить более длительное соглашения, отметив, что он планирует обсудить это с президентом США Дональдом Трампом, передает портал.
В тот же день Зеленский выразил готовность вынести на референдум мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 20 пунктов, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней. По его словам, это решение приведет к серьезным политическим, логистическим и связанным с безопасностью проблемам.
Согласно данным журналистов, Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в штате Флорида, в воскресенье, 28 декабря.