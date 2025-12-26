Офтальмолог перечислила симптомы, требующие немедленного обращения к врачу

Нарушение зрения может проходить стремительно, поэтому при первых признаках болезней глаз требуется немедленно обратиться за медицинской помощью. Об этом заявила в беседе с aif.ru офтальмолог Шахло Махкамова.
— Первый признак — появление мушек, паутинок, вспышек света или молний. В этом случае осмотра мало, необходимо обследование глаза с расширением зрачков и осмотр глазного дна. Также требуют консультации врача боль, резь, чувство давления, покраснение глаз, слезотечение или сухость и ощущение песка, — перечислила медик.
Она уточнила, что насторожить также должны светобоязнь, двоение изображения, появление любых образований на веках и выпадение полей зрения.
Ранее «Москва 24» рассказала, что пациенты, перенесшие грипп А, начали массово сообщать о временных проблемах со зрением. Ухудшение наступает через несколько дней после инфицирования даже у людей со 100% зрением. Симптомы включают ощущение тумана в глазах, расфокусировку и двоение. Это связано с осложнениями после вируса.