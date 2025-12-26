Офтальмолог перечислила симптомы, требующие немедленного обращения к врачу

Ранее «Москва 24» рассказала, что пациенты, перенесшие грипп А, начали массово сообщать о временных проблемах со зрением. Ухудшение наступает через несколько дней после инфицирования даже у людей со 100% зрением. Симптомы включают ощущение тумана в глазах, расфокусировку и двоение. Это связано с осложнениями после вируса.