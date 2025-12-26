Сотрудники рождественского почтамта в Германии ответили на рекордное число детских писем

По информации агентства, 50 работников ответили на 35 789 детских посланий. Это на 2,1 тыс. больше, чем рекорд, установленный в прошлом году. Большинство писем, примерно 32,5 тыс. (порядка 91%), поступило из Германии. В этом году впервые письма пришли из Армении и Узбекистана.