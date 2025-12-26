Сотрудники рождественского почтамта в Германии ответили на рекордное число детских писем

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники самого старого в Германии рождественского почтамта, расположенного в местечке Санкт- Николаус на юго-западе ФРГ, ответили перед Рождеством на рекордное число детских писем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
По информации агентства, 50 работников ответили на 35 789 детских посланий. Это на 2,1 тыс. больше, чем рекорд, установленный в прошлом году. Большинство писем, примерно 32,5 тыс. (порядка 91%), поступило из Германии. В этом году впервые письма пришли из Армении и Узбекистана.
Почтамт в Санкт-Николаусе работает с 1966 года. -0-