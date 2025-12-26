Минувшие морозы стали самыми свирепыми в Пермском крае за много лет

Морозный пик пришелся на разные районы в разное время. На севере и северо-западе края минимальные значения температуры были отмечены вечером 24 декабря. На юго-западе самые низкие показатели зарегистрировали утром того же дня. В восточных и центральных районах (включая Березники и Лысьву) самый сильный холод пришелся на утро 25 декабря. На севере региона — в Ныробе, Чердыни и Вае — синоптики зафиксировали дневные максимумы ниже −35°С, что стало первым таким случаем с января 2015 года.