Минувшие морозы стали самыми свирепыми в Пермском крае за много лет

Перепады температур доходили до 30 градусов и больше.
Похолодание, которое накрыло север, восток и отдельные центральные районы Пермского края с 23 по 26 декабря, стало самым сильным за последние десять лет, По данным метеонаблюдателей, в этих частях региона минимальные температуры обновили рекорды с января 2015 года, а в Березниках и Лысьве — сразу с декабря 2009 года. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».
«Похолодание стало одним из самых резких за последние десятилетия, особенно по южным районам края. Здесь за сутки (с 11.00 23 декабря по 11.00 24 декабря) похолодало на 28−31°С (в Кунгуре с −3,9°С до −35,3°С). В Перми зафиксировано снижение температуры за сутки на 26,5°С», — говорится в сообщении telegram-канала.
Морозный пик пришелся на разные районы в разное время. На севере и северо-западе края минимальные значения температуры были отмечены вечером 24 декабря. На юго-западе самые низкие показатели зарегистрировали утром того же дня. В восточных и центральных районах (включая Березники и Лысьву) самый сильный холод пришелся на утро 25 декабря. На севере региона — в Ныробе, Чердыни и Вае — синоптики зафиксировали дневные максимумы ниже −35°С, что стало первым таким случаем с января 2015 года.
Продолжительность текущего холодного периода уступила предыдущим экстремальным эпизодам. Декабрьское похолодание 2025 года оказалось короче, чем события декабря 2009-го и января 2015 года, а особенно — декабря 2023 года. Тогда температура −30°С и ниже в ряде районов держалась шесть дней подряд, с 7 по 12 декабря. В нынешнее время столь низкие значения фиксировались меньший срок.