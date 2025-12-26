Ричмонд
Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от отца: они сделали выбор

NYP: дочери бывшего принца Эндрю отреклись от отца в пользу королевской семьи.

Источник: Комсомольская правда

Британские принцессы Беатрис и Евгения, дочери бывшего принца Эндрю Маунбеттена-Виндзора, отреклись от отца, чтобы сохранить отношения с королевской семьей. Об этом сообщает издание New York Post.

«Принцессы Беатрис и Евгения выступили единым фронтом после того, как их опозоренный отец был лишен титула», — говорится в материале.

Согласно источнику, девушки появились на традиционной рождественской службе в Сандрингеме 25 декабря вместе с членами монаршей семьи. Этим они фактически сделали свой выбор, отказавшись от связей с отцом в пользу короля Великобритании Карла III и других королевских особ.

Ранее KP.RU сообщал, что бывший принц Эндрю был лишен всех званий, титулов, орденов и пэрства. По решению Карла III, его младшего брата также лишили права жить в королевской резиденции Royal Lodge в Виндзоре.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше