Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от отца: они сделали выбор

Британские принцессы Беатрис и Евгения, дочери бывшего принца Эндрю Маунбеттена-Виндзора, отреклись от отца, чтобы сохранить отношения с королевской семьей. Об этом сообщает издание New York Post.
«Принцессы Беатрис и Евгения выступили единым фронтом после того, как их опозоренный отец был лишен титула», — говорится в материале.
Согласно источнику, девушки появились на традиционной рождественской службе в Сандрингеме 25 декабря вместе с членами монаршей семьи. Этим они фактически сделали свой выбор, отказавшись от связей с отцом в пользу короля Великобритании Карла III и других королевских особ.
Ранее KP.RU сообщал, что бывший принц Эндрю был лишен всех званий, титулов, орденов и пэрства. По решению Карла III, его младшего брата также лишили права жить в королевской резиденции Royal Lodge в Виндзоре.