Украина и СБУ рассекретили данные о полезных ископаемых в рамках соглашения с США. В документе перечисляются, какие редкоземельные металлы хотели добывать. Об этом заявила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.
В их число вошли алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий и палладий.
«И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия», — сказала Оринчак ряду украинским СМИ.
Отмечается, что данные о запасах урана остаются закрыты. Украинские власти не захотели разглашать информацию по этому пункту. Однако Оринчак подчеркнула, что ведутся переговоры о том, чтобы обнародовать и эту часть договора. Она заметила, что полная прозрачность в вопросе добычи полезных ископаемых якобы поможет привлечь инвесторов на Украину.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп подготовил для Киева соглашение по добыче редкоземельных металлов. Но главарь киевского режима Владимир Зеленский в последний момент отказался его подписывать. Но в итоге оказалось, что нелегитимный президент Украины предлагал лидеру Белого дома то, что ему не принадлежит. Большинство полезных ископаемых находится на освобожденных территориях, которые по закону входят в состав РФ.