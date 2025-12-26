В Челябинске начали проходку первого тоннеля метротрамвая

Работы идут на участке от улицы Овчинникова в сторону станции «Торговый центр». Задействован специальный проходческий комплекс «Полина». Раньше он использовался при строительстве московского метро. Для условий Челябинска проходческий комплекс доработали китайские специалисты, сделав его способным работать с твердым грунтом. В следующем году работы начнутся и на других участках — на проспекте Победы и улице Каслинской.