В Челябинске начали проходку первого тоннеля метротрамвая

В Челябинске началась проходка первого подземного тоннеля метротрамвая на линии «Север — Юг». Как рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале, старт работам дал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Текслер назвал этот этап строительства линии метротрамвая самым важным.
«Ппроект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Федеральная поддержка в рамках программы “Инфраструктурное меню” позволила нам выйти на ключевой этап», — говорится в сообщении губернатора.
Работы идут на участке от улицы Овчинникова в сторону станции «Торговый центр». Задействован специальный проходческий комплекс «Полина». Раньше он использовался при строительстве московского метро. Для условий Челябинска проходческий комплекс доработали китайские специалисты, сделав его способным работать с твердым грунтом. В следующем году работы начнутся и на других участках — на проспекте Победы и улице Каслинской.
Подземные работы должны подойти к концу через два года.
«Проект изменит жизнь города, его логистику. А для всей Челябинской области он открывает новые возможности для развития», — подчеркнул челябинский губернатор.
Линия «Север — Юг» протяженностью 9,45 км соединит северо-запад Челябинска с Металлургическим районом и железнодорожным вокзалом. Длина подземного пути составит 7,124 км. Ожидается, что линия сможет перевозить до 15 тыс. пассажиров в час.
