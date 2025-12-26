Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске начали проходку первого тоннеля метротрамвая

Вице-премьер Марат Хуснуллин дал старт проходке первого тоннеля метротрамвая в Челябинске.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске началась проходка первого подземного тоннеля метротрамвая на линии «Север — Юг». Как рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале, старт работам дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Текслер назвал этот этап строительства линии метротрамвая самым важным.

«Ппроект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Федеральная поддержка в рамках программы “Инфраструктурное меню” позволила нам выйти на ключевой этап», — говорится в сообщении губернатора.

Работы идут на участке от улицы Овчинникова в сторону станции «Торговый центр». Задействован специальный проходческий комплекс «Полина». Раньше он использовался при строительстве московского метро. Для условий Челябинска проходческий комплекс доработали китайские специалисты, сделав его способным работать с твердым грунтом. В следующем году работы начнутся и на других участках — на проспекте Победы и улице Каслинской.

Подземные работы должны подойти к концу через два года.

«Проект изменит жизнь города, его логистику. А для всей Челябинской области он открывает новые возможности для развития», — подчеркнул челябинский губернатор.

Линия «Север — Юг» протяженностью 9,45 км соединит северо-запад Челябинска с Металлургическим районом и железнодорожным вокзалом. Длина подземного пути составит 7,124 км. Ожидается, что линия сможет перевозить до 15 тыс. пассажиров в час.

Ранее Хуснуллин заявил, что строительство в РФ за год выросло на 3%.