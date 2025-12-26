Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации

Мишустин поручил привести безопасность полетов в соответствие стандартам ИКАО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов.

«Утвердить прилагаемые программу безопасности полетов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации», — говорится в распоряжении.

Так, в качестве одной из целей указывается достижение и поддержание уровня безопасности, соответствующего стандартам Международной организации гражданской авиации и лучшим мировым практикам.

Помимо этого, предусмотрено создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания: с четком разграничением между человеческой ошибкой, нарушением требований и халатностью.