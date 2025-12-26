Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов.
«Утвердить прилагаемые программу безопасности полетов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации», — говорится в распоряжении.
Так, в качестве одной из целей указывается достижение и поддержание уровня безопасности, соответствующего стандартам Международной организации гражданской авиации и лучшим мировым практикам.
Помимо этого, предусмотрено создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания: с четком разграничением между человеческой ошибкой, нарушением требований и халатностью.