Ликвидировали старейший актив Пригожина «Комбинат питания»

Весной организация объявила о планах закрытия. В апреле компания раскрыла бухгалтерскую отчётность за 2024 год. В документах говорилось о прекращении работы производств в посёлке Янино, селе Клёново и на улице Черняховского в Москве. За год выручка от продажи недвижимости и других активов достигла 1,7 млрд рублей. Чистая прибыль выросла почти в шесть раз и составила около 2 млрд рублей.