Ликвидировали старейший актив Пригожина «Комбинат питания»

Речь идёт об ООО «Комбинат питания», созданном в августе 2009 года. Согласно сведениям реестра, компанию ликвидировали 3 сентября 2025 года. Предприятие объединяло фабрики-кухни группы «Конкорд». Производственные площадки работали в Санкт-Петербурге, во Всеволожском районе Ленинградской области и в Новой Москве.
Весной организация объявила о планах закрытия. В апреле компания раскрыла бухгалтерскую отчётность за 2024 год. В документах говорилось о прекращении работы производств в посёлке Янино, селе Клёново и на улице Черняховского в Москве. За год выручка от продажи недвижимости и других активов достигла 1,7 млрд рублей. Чистая прибыль выросла почти в шесть раз и составила около 2 млрд рублей.
«Комбинат питания» входил в группу компаний «Конкорд». Холдинг ранее обеспечивал питанием Армию России. После 2023 года структура лишилась контрактов с Минобороны. На этом фоне 22 апреля 2025 года компания официально приняла решение о ликвидации. Фабрики в Клёново и Янино перешли новым владельцам.
После гибели Евгения Пригожина в августе 2023 года управление петербургскими активами перешло его сыну Павлу. В декабре того же года руководителем управляющей компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» стал предприниматель Владислав Писарёнок. По данным ЕГРЮЛ, он продолжает занимать этот пост.
Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Яга заявил, что Евгений Пригожин якобы выжил после авиакатастрофы 2023 года. Он утверждал, что у него нет сомнений в этом. По его версии, Пригожин находится в Африке и продолжает деятельность, связанную с интересами России. Ранее Life.ru в своём материале собрал всю информацию о крушении самолёта, в котором летел Евгений Пригожин.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.