Россияне ответили, как выглядит идеальный Новый год

Каждый второй россиянин хочет праздновать Новый год с семьей или близкими.

Источник: Комсомольская правда

Почти половина опрошенных жителей России хотели бы встретить Новый год с семьей. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты которого опубликовало издание «Газета.Ru».

— 49% опрошенных сообщили, что предпочитают праздновать с семьей или близкими, 22% — с друзьями. В одиночестве Новый год хотели бы встречать 8% респондентов — этот показатель вырос почти вдвое в сравнение с прошлым годом, — говорится в опубликованном сообщении.

Любопытно, что жители Москвы и Санкт-Петербурга при этом мечтают пойти в гости, ресторан или поехать на курорты. А в Поволжье и на Урале больше желающих поехать в санаторий.

Ранее Life.ru рассказал, что предновогодняя суета вызывает раздражение у большинства россиян. Абсолютным лидером среди причин стали непомерные расходы, за ними следуют надоевшие лица на телеэкране и стресс от поиска подарков. Также граждан напрягают закупка продуктов, автомобильные пробки и готовка праздничных блюд.