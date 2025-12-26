Минздрав РФ продлит право на работу врачам без аккредитации

Минздрав России разработал проект приказа, определяющий случаи, когда медицинские и фармацевтические работники могут работать без обязательной проверки знаний или сертификата. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Приказываю определить прилагаемые к настоящему приказу случаи и условия, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста», — говорится в соответствующем документе.
Специалисты с сертификатом, начавшие работу до 2021 года и чей сертификат истекает в 2025 году, могут работать без аккредитации до конца 2026 года. Это важно для предотвращения дефицита кадров в медицинских и фармацевтических учреждениях. Соответствующий закон вступит в силу с января 2026 года, его срок заканчивается 1 января 2027 года. Такие меры помогут специалистам в медицинской и фармацевтической сфере подготовиться к аккредитации, не теряя работу.
