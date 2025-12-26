В России утверждены новые стандарты безопасности полетов гражданских самолетов

Михаил Мишутин утвердил программу безопасности полетов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов и показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые программу безопасности полетов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации», — говорится в распоряжении.
Ранее Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что перспективы развития авиационного сообщения в стране представляют собой серьезный вызов. По его словам, полеты должны стать еще удобнее, безопаснее и доступнее для людей.