Bloomberg: в США из-за снегопада отменено или задержано более 20 тысяч рейсов

Аэропорты в США столкнулись с проблемами в работе из-за сильного снегопада.

Источник: Комсомольская правда

Сильный снегопад, обрушившийся на США, привел к масштабным проблемам в сфере авиаперевозок. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные портала FlightAware.

Непогода привела к тому, что более 19 тысяч рейсов были задержаны, еще порядка 1,6 тысяч маршрутов пришлось отменить. Проблемы с авиасообщением наблюдались в воздушных гаванях Бостона, Детройта, Филадельфии и других городов.

Расположенные в Нью-Йорке международный аэропорт имени Джона Кеннеди, а также аэропорты Ла-Гуардия и Ньюарк, тоже пострадали из-за сбоев, вызванных непогодой. Источник отмечает, что в обозначенных районах США ожидалось выпадение осадков до 23 сантиметров.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за непогоды и гололеда в США произошла массовая авария с участием около 45 автомобилей. ДТП парализовало движение на межштатной автомагистрали к востоку от границы Иллинойса и Индианы.