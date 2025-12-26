Bloomberg: в США из-за снегопада отменено или задержано более 20 тысяч рейсов

Непогода привела к тому, что более 19 тысяч рейсов были задержаны, еще порядка 1,6 тысяч маршрутов пришлось отменить. Проблемы с авиасообщением наблюдались в воздушных гаванях Бостона, Детройта, Филадельфии и других городов.