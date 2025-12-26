Bloomberg: в США из-за снегопада отменено или задержано более 20 тысяч рейсов

Сильный снегопад, обрушившийся на США, привел к масштабным проблемам в сфере авиаперевозок. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные портала FlightAware.
Непогода привела к тому, что более 19 тысяч рейсов были задержаны, еще порядка 1,6 тысяч маршрутов пришлось отменить. Проблемы с авиасообщением наблюдались в воздушных гаванях Бостона, Детройта, Филадельфии и других городов.
Расположенные в Нью-Йорке международный аэропорт имени Джона Кеннеди, а также аэропорты Ла-Гуардия и Ньюарк, тоже пострадали из-за сбоев, вызванных непогодой. Источник отмечает, что в обозначенных районах США ожидалось выпадение осадков до 23 сантиметров.
Ранее KP.RU сообщал, что из-за непогоды и гололеда в США произошла массовая авария с участием около 45 автомобилей. ДТП парализовало движение на межштатной автомагистрали к востоку от границы Иллинойса и Индианы.