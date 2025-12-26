Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Документ: безопасность полетов в России должна соответствовать ИКАО

Документ: уровень безопасности полетов должен соответствовать стандартам ИКАО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уровень безопасности полетов в России должен соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и лучшим мировым практикам, указано в программе безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил эту программу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Программа определяет в том числе цели в области безопасности полетов.

Одной из них является «достижение и поддержание уровня безопасности полетов, соответствующего стандартам Международной организации гражданской авиации и лучшим мировым практикам в области безопасности полетов».

Кроме того, программой предусмотрено «создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания, при четком разграничении между человеческой ошибкой, нарушением обязательных требований и халатностью».