Документ: безопасность полетов в России должна соответствовать ИКАО

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уровень безопасности полетов в России должен соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и лучшим мировым практикам, указано в программе безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил эту программу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Программа определяет в том числе цели в области безопасности полетов.
Одной из них является «достижение и поддержание уровня безопасности полетов, соответствующего стандартам Международной организации гражданской авиации и лучшим мировым практикам в области безопасности полетов».
Кроме того, программой предусмотрено «создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания, при четком разграничении между человеческой ошибкой, нарушением обязательных требований и халатностью».