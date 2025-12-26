Финские кладбища оказались завалены светодиодными свечами после Рождества

После Рождества на кладбищах Финляндии осталось множество одноразовых светодиодных свечей, которые граждане оставляли на могилах в память об умерших родственниках. В большинстве случаев эти устройства представляют собой одноразовые пластиковые конструкции, которые не подлежат обычной утилизации. Об этом сообщил портал Helsingin Uutiset.
— Это настоящая напасть. Люди покупают красивые, часто довольно дорогие LED-свечи, зажигают на Рождество и оставляют на могилах на недели, а то и на месяцы, — рассказала ответственная за уборку кладбища в районе Малми Паула Ниемеля.
Зимой светодиодные свечи засыпает снегом, и их не успевают убрать до наступления тепла, поскольку в этот период приоритетом является чистка сугробов. Масштабная уборка могильных свечей, как правило, проходит весной, а затраты кладбищ на утилизацию таких отходов составляют десятки тысяч евро в год.
По данным журналистов, только в Хельсинки и столичном регионе каждый год на могилах остается от 50 до 100 тысяч свечей. Многие из них представляют собой дешевые модели из Китая, которые продаются в супермаркетах по 2−5 евро (182−456 рублей — прим. «ВМ») за штуку, передает портал.
