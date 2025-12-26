Финские кладбища оказались завалены светодиодными свечами после Рождества

27 сентября 2024 года стало известно, что ученые разработали новый метод кремации с меньшим углеродным следом по сравнению с традиционной технологией. Тело человека заворачивают в специальный шерстяной саван и помещают в «биомешочек», изготовленный из кукурузного крахмала. Затем его кладут в стальной резервуар, который заполняют смесью воды и щелочи. После нагревания в течение 10 часов тело разлагается до базовых элементов, и полученные вещества смывают в канализацию.