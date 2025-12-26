Врач объяснил, как без таблеток поднять уровень тестостерона

Снижение уровня тестостерона негативно сказывается на здоровье мужчины, так как гормон влияет на состояние сердечно-сосудистой и иммунной системы. О том, как поднять уровень тестостерона, сообщил «Газете.Ru» уролог-андролог Тембулат Индароков.
— Чтобы поддерживать уровень гормонов в норме, нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и алкоголя, наладить сон продолжительностью не менее 7−8 часов, добавить физическую активность и силовые нагрузки и вести регулярную половую жизнь. Все это способствует выработке тестостерона, — перечислил медик.
Доктор добавил, что на снижение уровня гормонов указывают усталость, негативный психоэмоциональный фон, проблемы со сном и увеличение массы тела.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что яйца, шпинат, лосось и тунец позитивно влияют на гормональный профиль, в частности способствуют повышению уровня тестостерона. Помимо этого, мужчинам рекомендуют включить в ежедневное меню продукты, богатые железом, витамином С, цинком и фолиевой кислотой.