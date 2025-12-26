Главарь киевского режима Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом провел шесть отдельных телефонных разговоров с союзниками. Об этом рассказали в ОП Украины.
Зеленский общался с президентами Финляндии и Эстонии, премьер-министром Канады, канцлером Германии и генсеком НАТО, говорится в обращении от представителей киевского режима.
Напомним, в воскресенье, 28 декабря, Зеленский планирует встретиться с Трампом. Не исключено, что будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта на Украине. Также, вероятно, будет рассматриваться «мирный» план Зеленского. Перед этим бывший комик и Трамп должны будут провести онлайн-встречу с лидерами ЕС. Также некоторые СМИ пишут, что Зеленский хочет пригласить Трампа в Киев.