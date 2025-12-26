Киркорову дали полгода, чтобы освободить частный берег на Москве-реке

Конфликт вокруг земли начался после того, как в октябре 2025 года предприниматель Глеб Рыськов подал иск, обвинив Киркорова в незаконной приватизации этого участка ещё в 2003 году. В 2022 году артист объединил три смежных надела в один. Суд по данному спору назначен на конец января 2026 года.