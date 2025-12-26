Киркорову дали полгода, чтобы освободить частный берег на Москве-реке

Народному артисту России Филиппу Киркорову предписано в полугодовой срок освободить участок частного берега на Москве-реке. Как сообщает Telegram-канал Mash, по результатам проверки Росприроднадзор установил, что данная территория является частью береговой полосы, которая по закону должна оставаться общедоступной.
Конфликт вокруг земли начался после того, как в октябре 2025 года предприниматель Глеб Рыськов подал иск, обвинив Киркорова в незаконной приватизации этого участка ещё в 2003 году. В 2022 году артист объединил три смежных надела в один. Суд по данному спору назначен на конец января 2026 года.
Рыськов планирует после положительного решения получить разрешение на использование земли для благотворительного туристического проекта. Росприроднадзор, обнаружив нарушения, вынёс Киркорову предостережение и установил шестимесячный срок для освобождения территории.
