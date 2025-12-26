Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США

На Украине заявили, что закрытыми в рамках соглашения по недрам с США остаются сведения о запасах урана и урановых руд.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Украины и Служба безопасности страны рассекретили данные по основным группам полезных ископаемых в рамках соглашения с США о недрах, заявила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак, передает украинское агентство Униан.

В число ключевых групп ископаемых вошли алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий и рассеянные элементы.

«И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия», — добавила Ксения Оринчук.

При этом, по ее словам, закрытыми остаются сведения о запасах урана и урановых руд. Однако вариант снятия секретности обсуждается.

Отметим, Украина и США заключили соглашение о полезных ископаемых 30 апреля. По нему американская сторона получает приоритетное право покупать добытую продукцию.