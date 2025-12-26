Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США

Правительство Украины и Служба безопасности страны рассекретили данные по основным группам полезных ископаемых в рамках соглашения с США о недрах, заявила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак, передает украинское агентство Униан.
В число ключевых групп ископаемых вошли алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий и рассеянные элементы.
«И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия», — добавила Ксения Оринчук.
При этом, по ее словам, закрытыми остаются сведения о запасах урана и урановых руд. Однако вариант снятия секретности обсуждается.
Отметим, Украина и США заключили соглашение о полезных ископаемых 30 апреля. По нему американская сторона получает приоритетное право покупать добытую продукцию.