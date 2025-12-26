ФСИН РФ опроверг информацию о предложениях отметить Новый год в учреждениях УИС

Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что ФСИН РФ якобы рассылает письма с предложением отметить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы, является фейком. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в ведомстве.
— Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что ФСИН России якобы рассылает письма с предложением отметить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы, является фейком, — сказано в Telegram-канале службы.
Уточняется, что электронный сервис доставки книг и журналов «ФСИН Пресса» не имеет отношения к деятельности ведомства.
В РФ по состоянию на 2025 год существует семь исправительных колоний (ИК), в которых содержатся заключенные, приговоренные к пожизненным или длительным срокам. В каждом из таких мест лишения свободы — особый уклад и распорядок дня. Помимо номера самого учреждения, они обрастают «народными» названиями. Одна из таких колоний зовется «Белый лебедь».
Откуда появилось такое название и как живут осужденные в ИК-2 в Соликамске — в материале «Вечерней Москвы».