ФСИН РФ опроверг информацию о предложениях отметить Новый год в учреждениях УИС

В РФ по состоянию на 2025 год существует семь исправительных колоний (ИК), в которых содержатся заключенные, приговоренные к пожизненным или длительным срокам. В каждом из таких мест лишения свободы — особый уклад и распорядок дня. Помимо номера самого учреждения, они обрастают «народными» названиями. Одна из таких колоний зовется «Белый лебедь».