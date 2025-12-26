Старейший актив Евгения Пригожина официально ликвидирован

В апреле 2025 года компания опубликовала отчётность за 2024 год, в которой сообщалось о закрытии производств в посёлке Янино, селе Кленово и на улице Черняховского в Москве. Выручка от продажи недвижимости и основных средств составила 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль выросла почти в шесть раз, достигнув 2 млрд рублей.