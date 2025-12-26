Старейший актив Евгения Пригожина официально ликвидирован

Один из старейших активов предпринимателя Евгения Пригожина — ООО «Комбинат питания» — официально ликвидирован. Об этом сообщает RTVI.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, компания, созданная в августе 2009 года, прекратила существование 3 сентября 2025 года. Предприятие входило в группу компаний «Конкорд» и включало фабрики-кухни, расположенные в Санкт-Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и на территории Новой Москвы.
В апреле 2025 года компания опубликовала отчётность за 2024 год, в которой сообщалось о закрытии производств в посёлке Янино, селе Кленово и на улице Черняховского в Москве. Выручка от продажи недвижимости и основных средств составила 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль выросла почти в шесть раз, достигнув 2 млрд рублей.
Решение о ликвидации было принято 22 апреля 2025 года. Фабрики в Кленове и Янино были проданы.
