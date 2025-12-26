В горах Татры зафиксировали призрак Брокена

В горах Татры, расположенных на границе Польши и Словакии, было зафиксировано редкое атмосферное явление, известное как призрак Брокена. Очевидцы смогли наблюдать его в сочетании с ярко выраженным радужным гало.
В воздушном пространстве над горами возникла тень наблюдателя, спроецированная на слой облаков. Эта тень была окружена многоцветным светящимся ореолом, создающим эффект необычного и почти мистического силуэта.
Призрак Брокена обычно появляется в высокогорных районах при повышенной влажности воздуха и определённом положении солнца. Несмотря на свою редкость, данное явление хорошо изучено и относится к оптическим феноменам атмосферной природы.
Ранее в геопарке «Янган-Тау» в Башкирии обнаружили редкий «волосатый лед». Это редкое природное явление, заключающееся в образовании на поверхности подгнившей древесины тончайших нитей льда.