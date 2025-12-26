Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах Татры зафиксировали призрак Брокена

В горах Татры на границе Польши и Словакии зафиксировали редкое атмосферное явление — призрак Брокена.

Источник: Аргументы и факты

В горах Татры, расположенных на границе Польши и Словакии, было зафиксировано редкое атмосферное явление, известное как призрак Брокена. Очевидцы смогли наблюдать его в сочетании с ярко выраженным радужным гало.

В воздушном пространстве над горами возникла тень наблюдателя, спроецированная на слой облаков. Эта тень была окружена многоцветным светящимся ореолом, создающим эффект необычного и почти мистического силуэта.

Призрак Брокена обычно появляется в высокогорных районах при повышенной влажности воздуха и определённом положении солнца. Несмотря на свою редкость, данное явление хорошо изучено и относится к оптическим феноменам атмосферной природы.

Ранее в геопарке «Янган-Тау» в Башкирии обнаружили редкий «волосатый лед». Это редкое природное явление, заключающееся в образовании на поверхности подгнившей древесины тончайших нитей льда.