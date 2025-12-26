Россиянам рассказали, чего точно нельзя делать после застолья

Утром после праздничного застолья важно внимательно отнестись к своему здоровью — отказаться от новой дозы спиртного и посещения бани. Об этом рассказал в беседе с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Валу Али Альмасри.
— Опохмеляться новой дозой спиртного нельзя, это продлевает интоксикацию и перегружает поджелудочную железу. Пить утром много кофе тоже не стоит, этот напиток лишь усилит обезвоживание и тахикардию, — предупредил доктор.
Он также рекомендовал воздержаться от походов в сауну или баню — нагрузка на сердце может стать фатальной после вечеринки. А вот обильное питье и сон, напротив, помогут быстро прийти в норму.
Ранее 360.ru сообщил, то совет пить рассол не лишен научной основы, но именно рассол — жидкость с солями, а не маринад с уксусом, потому что он будет только ухудшать состояние. Полезны с похмелья также минеральные воды и изотоники, содержащие натрий и хлор.