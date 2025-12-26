Водителям назвали причины поломки автомобильного обогревателя

«Самой простой причиной, почему отопитель салона автомобиля отказывает или у него падает мощность, является забитый фильтр салона. Поток воздуха получается настолько слабым, что его силы не хватает для обогрева. Если фильтр отсутствует конструктивно, то у печки часто засоряются соты радиатора», — сказал он.