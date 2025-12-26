Водителям назвали причины поломки автомобильного обогревателя

Обогреватель салона, по другому именуемый «печкой», очень часто выходит из строя именно при высоких отрицательных температурах. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Роман Тимашов.
«Самой простой причиной, почему отопитель салона автомобиля отказывает или у него падает мощность, является забитый фильтр салона. Поток воздуха получается настолько слабым, что его силы не хватает для обогрева. Если фильтр отсутствует конструктивно, то у печки часто засоряются соты радиатора», — сказал он.
Также среди причин плохого обогрева салона автомобиля специалист назвал поломку вентилятора отопителя, неисправность термостата, недостаток антифриза или нарушение целостности прокладки головки блока цилиндров.
Ранее «Известия» отметили, что запотевание стекол автомобиля может говорить о неисправности систем отопления и вентиляции. В этом случае машина не может поддерживать оптимальные условия влажности и температуры в салоне.