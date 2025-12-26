Нутрициолог Аверьянова посоветовала избегать голодовки после праздников

— При дефиците калорий более 30% от употребляемой суточной нормы организм переходит в режим экономии энергии: снижается любая активность, появляется вялость и усталость. В долгосрочной перспективе это замедляет снижение веса и повышает желание съесть более вредную пищу, — рассказала эксперт.