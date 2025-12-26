Ричмонд
Нутрициолог Аверьянова посоветовала избегать голодовки после праздников

При дефиците калорий организм переходит в режим экономии энергии.

Источник: Комсомольская правда

К желанию сбросить вес после обильных застолий следует подходить разумно — резкая голодовка не поможет справиться с последствиями переедания на выходных. Об этом заявила «Газете.Ru» нутрициолог Алена Аверьянова.

— При дефиците калорий более 30% от употребляемой суточной нормы организм переходит в режим экономии энергии: снижается любая активность, появляется вялость и усталость. В долгосрочной перспективе это замедляет снижение веса и повышает желание съесть более вредную пищу, — рассказала эксперт.

Собеседница издания добавила, что после праздников 1−2 кг прибавляются из-за избытка соли, алкоголя и снижения подвижности. Уменьшить отечность помогают массаж и компрессы.

В свою очередь «Известия» рассказали, как быстро сбросить вес после длительных новогодних праздников. При переедании в праздники снижение веса в первые дни происходит в основном за счет уменьшения отеков.