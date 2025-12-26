Стало известно, какие болезни можно определить по глазам пациента

Глаза — действительно зеркало, только не души, а здоровья человека. Ведь, проведя осмотр глаз, у пациента можно заподозрить диабет, волчанку или заболевания щитовидки. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог Сино Гозиев.
— На ранних стадиях диабет может никак не проявляться, однако диабетическая ретинопатия — изменения в сосудах сетчатки — видна офтальмологу раньше, чем повышенный сахар выявится в анализах крови. Даже болезни щитовидной железы могут проявиться через глаза — например, при гипертиреозе нередко возникает выпячивание глаз, двоение, чувство песка или сухости, — объяснил доктор.
Медик добавил, что воспаление глаз может стать первым признаком ревматоидного артрита, волчанки или других нарушений иммунной системы. А кровоизлияния или отеки — предупредить о гипертонии.
Ранее 360.ru рассказал, что в зимнее время наблюдается увеличение числа жалоб на неприятные ощущения в глазах: чувство сухости, слезоточивость. Симптомы могут быть как индивидуальной реакцией на сухой воздух в помещении и ветер на улице, так и признаком развивающегося синдрома сухого глаза.