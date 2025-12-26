Стало известно, какие болезни можно определить по глазам пациента

— На ранних стадиях диабет может никак не проявляться, однако диабетическая ретинопатия — изменения в сосудах сетчатки — видна офтальмологу раньше, чем повышенный сахар выявится в анализах крови. Даже болезни щитовидной железы могут проявиться через глаза — например, при гипертиреозе нередко возникает выпячивание глаз, двоение, чувство песка или сухости, — объяснил доктор.