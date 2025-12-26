Дубинский заявил, что на Украине могут снизить возраст мобилизации

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский может объявить о снижении возраста мобилизации в феврале.
По словам Александра Дубинского, в украинском бюджете денег хватит до февраля. Кроме того, есть большая проблема, связанная с пехотой. Депутат отметил, что по этим причинам Владимиру Зеленскому необходимо принимать решения, которые «укрепят уверенность спонсоров конфликта в успехе и способности к сопротивлению».
«А это — только снижение мобилизационного возраста. Сейчас военное положение продлено до начала февраля. Решение о снижении мобилизационного возраста может быть принято как раз в эти даты. Зеленский планирует до 23 лет», — написал Александр Дубинский в Telegram.
Ранее в ВСУ заявили, что мобилизационный возраст на Украине могут снизить до 23 лет в 2026 году.