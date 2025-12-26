Дубинский заявил, что на Украине могут снизить возраст мобилизации

По словам Александра Дубинского, в украинском бюджете денег хватит до февраля. Кроме того, есть большая проблема, связанная с пехотой. Депутат отметил, что по этим причинам Владимиру Зеленскому необходимо принимать решения, которые «укрепят уверенность спонсоров конфликта в успехе и способности к сопротивлению».