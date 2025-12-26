Минтранс: Правительство РФ утвердило новую программу безопасности полётов

«Впервые на уровне распоряжения Правительства одновременно с программой закреплены показатели приемлемого уровня безопасности полетов. Эти показатели позволят оценивать эффективность принимаемых мер и удерживать риск на приемлемом уровне», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.