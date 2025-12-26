Минтранс: Правительство РФ утвердило новую программу безопасности полётов

Российское правительство утвердило новую программу безопасности полётов. Об этом информирует пресс-служба Минтранса РФ.
Сообщается, что утверждены также показатели приемлемого уровня безопасности полётов.
«Впервые на уровне распоряжения Правительства одновременно с программой закреплены показатели приемлемого уровня безопасности полетов. Эти показатели позволят оценивать эффективность принимаемых мер и удерживать риск на приемлемом уровне», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Программа будет обновляться ежегодно, после того, как Минтранс проведёт оценку эффективности обеспечения безопасности полётов.
